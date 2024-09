Pulizie intensive lunedì 16 il turno del Quartiere 6

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il prossimo16 settembre, il6 in zona Altichiero sarà oggetto di un'intensa operazione di igiene denominata. Saranno coinvolte via Della Salutare, via Ipazia e via Leogra, dove uomini e mezzi saranno impiegati fin dalle prime ore del mattino per garantire una