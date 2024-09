Programmare troppe attività dei figli fa male alla coppia | un sondaggio spiega perché

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un recenteha dimostrato come l'eccessiva pianificazione dell'agenda familiare rischi di compromettere il rapporto tra i genitori, spesso troppo presi e stanchi per coltivare adeguatamente la relazione. Per uscire da questo loop, gli esperti consigliano un maggiore dialogo, la divisione dei compiti e il mantenimento di periodici momenti di riposo per ricaricare le batterie.