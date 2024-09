Prof Romirowsky | Ue Italia e Usa siano in prima linea contro odio e terrorismo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Intervista al. Asaf: americano, storico e commentatore politico del Medio Oriente. È il direttore esecutivo di Scholars for Peace in the Middle East (SPME) e dell'Association for the Study of the Middle East and Africa (ASMEA)., per iniziare, lei potrebbe parlarci della sua organizzazione, dei suoi obiettivi principali e del lavoro che svolge nell'attuale panorama geopolitico? "Ricopro due funzioni dal punto di vista organizzativo. Scholars for Peace in the Middle East (SPME) è stato fondato per affrontare la diminuzione di erudizione e integrità accademica, e non solo in relazione al conflitto israelo-palestinese. Attraverso la nostra rete di oltre 45.000 docenti, cerchiamo di valutare onestamente gli sviluppi politici, culturali, economici e sociali in tutta la regione.