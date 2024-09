Processo Filippo Turetta | posti limitati per la stampa

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Conto alla rovescia per l'apertura dela carico di, lo studente universitario di 22 anni in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre scorso nel veneziano a cavallo tra i comuni di Fossò e Vigonovo. L'inizio dei lavori di fronte