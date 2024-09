Prendo… il bus e vengo da te | tifosi allo stadio senza pagare il biglietto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Como, 13 settembre 2024 –in busil. E’ stato rinnovato l’accordo tra Asf Autolinee e Como 1907, chiamata “Prendo il bus eda te”, grazie alla quale la società di trasporto pubblico darà a tutti ila possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di rete e area urbana nel giorno della partita per raggiungere lo. A partire da Como-Bologna, in programma domani alle 15, e per gli altri match casalinghi della stagione 2024/25, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore che precederanno l’inizio delle partite e nelle due successive, per tutti i possessori del titolo di accessoo abbonamento. Per accedere ai bus basterà mostrare ilo l’abbonamentobisogno di alcuna registrazione aggiuntiva.