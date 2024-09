Potenza-Sorrento oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match del girone C della. Nella quarta giornata allo stadio Alfredo viviani si sfidano due squadre che hanno ben cominciato: sono quattro i punti raccolti dai padroni di casa, che hanno però perso l’ultima partita, sette invece per i campani che in coabitazione sono in vetta alla classifica a sorpresa e intendono vincere ancora una volta per rilanciare le proprie ambizioni di playoff. Chi vincerà? COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv alle ore 20.45 di venerdì 13 settembre:su Sky Sport 252,su Sky Go e anche su NOW.in tv:SportFace.