Piazzetta Salvemini c' è l' accordo con i condomini | la cancellata antidegrado si farà

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un muro di cancelli per chiudere la piazza del degrado. Dopo mesi di discussioni tra, lavoratori e amministrazione comunale, la decisione è arrivata. Nei giorni scorsi è stato firmato l'che prevede la chiusura dalle 22 alle 7 di mattina, per non permettere l'ingresso a chi non