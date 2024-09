Piano anti-siccità in Sicilia | 100 milioni di euro per riattivare i dissalatori dell' isola

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 13 settembre 2024) Palermo chiama, anzi, pungola Roma più volte nel corso’estate, Roma risponde con il disco verde, ed ecco servito l’escamotage per imprimere un colpo d’acceleratore sulla riattivazione dei tre, prevista nella seconda parte delconcepito dal governo regionale per arginare gli effetti, anche negli anni a venire. Il via libera è arrivato ieri dal