Perché le donne fanno fatica a raggiungere l' orgasmo? Spesso le loro zone erogene non sono correttamente sollecitate a volte non sono neanche conosciute

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aè tutta questione di punti. A, ma non sempre. Nel sesso, per esempio, conoscere il punto G, forse il più celebre, ma anche i punti C e A può essere fondamentale ma non indispensabile., benché questi siano centraline del piacere, moltenon raggiungono l’grazie alla stimolazione di questema di altre aree. Primi fra tutti il clitoride e la mente.