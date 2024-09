Per oltre trent' anni ristoratrice a Santa Sofia | muore una sorella di Franco Severi l' uomo assassinato nel 2022

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) E' morta Annamaria. Aera un volto molto conosciuto,per, e lo era diventata anche a Forlì, purtroppo per una vicenda spiacevole per la sua famiglia, l'assassinio del fratello, per il quale è stato condannato in primo grado