Paralimpiadi 2024 | Angela rimane paralizzata a 5 anni in un incidente muoiono papà e sorellina

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 13 settembre 2024) La vittoria più grande diProcida non è nelle medaglie sportive, per soli due centesimi non ottiene la medaglia di bronzo alladi Parigi, ma la sua storia è una lezione di vita, soprattutto per i giovani. Sono in corso le: atleti con disabilità mostrano al mondo che la vita può L'articoloa 5in unproviene da La Luce di Maria.