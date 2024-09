Osimhen-Mertens reunion al Galatasaray | risate in allenamento

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024)si ritrovano al. Il club turco pubblica le foto del primoinsieme: atmosfera distesa e divertita Victore Driessi sono ritrovati sotto i colori del. Dopo due anni di separazione, gli ex attaccanti del Napoli si sono riuniti a Istanbul per guidare l’attacco della squadra turca. Ilha condiviso su Instagram le immagini del primoinsieme dei due bomber. Le foto mostranosorridenti e scherzosi, segno di un’intesa che non si è mai spezzata. I due avevano condiviso lo spogliatoio del Napoli dal 2020 al 2022, formando una coppia d’attacco temibile. Ora si ritrovano in Turchia, pronti a replicare i successi ottenuti in maglia azzurra.