OpenAI lancia la sua nuova intelligenza artificiale | “È più umana ora pensa prima di rispondere”

(Di venerdì 13 settembre 2024) ll modello o1 è stato addestrato a risolvere i problemi da solo usando l'apprendimento per rinforzo, usa quindi una "catena di pensiero" per elaborare le query. Il modello però non dispone ancora di molte delle funzionalità, come la navigazione sul web, la ricerca di informazioni o il caricamento di immagini e file.