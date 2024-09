Omicidio a Viareggio | scoperta identità della vittima Corteo di solidarietà in Darsena

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'uomo morto nella tarda serata di domenica 8 settembre 2024 a(Lucca), in via Coppino, investito e schiacciato contro una vetrina da un suv guidato da Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni a cui poco prima aveva rubato la borsa, non è Said Malkoun, ma Nourdine Naziki L'articolodiinproviene da Firenze Post.