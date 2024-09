Olanda verso la richiesta di esenzione sui migranti all' Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il governo olandese presenterà molto presto a Bruxelles, forse già la prossima settimana, unadi opt-out per essere esentata dalla politica di asilo Ue. Lo riportano i media nazionali citando fonti governative. La ministra per l'Asilo, Marjolein Faber, esponente dell'ultradestra di Geert Wilders, ha annunciato l'intenzione di dichiarare lo stato di crisi nazionale in materia di immigrazione, attuando una stretta che potrebbe prevedere anche lo stop temporaneo dell'esame delle domande di asilo. Il premier Dick Schoof presenterà nel pomeriggio i dettagli dell'agenda di governo.