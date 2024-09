Off Fringe Festival a Milano dal 26 settembre al 6 ottobre | 52 spettacoli anche in periferia

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Più di 50(52 esattamente) per 208 repliche, workshop, incontri, eventi gratuiti e altro. Sta per iniziare la sesta edizione delOff, sotto la direzione artistica di Francesca Vitale e Renato Lombardo (Italia Off). Il tema dell'edizione 2024 è il viaggio