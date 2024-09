Nuova Sondrio arriva il momento del debutto casalingo

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024)domani alle 17,30 per lanel campionato di serie D. Alla Castellina, i biancazzurri valtellinesi ricevono il Sant'Angelo in un match valido per la seconda giornata d'andata del girone B.La prima giornataDomenica scorsa laè stata sconfitta per