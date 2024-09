Nuova fognatura in via Turati | conclusi i lavori

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si è chiuso nei giorni scorsi l’intervento, eseguito da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale di Pisa, per la sostituzione della condotta fognaria mista in via: sono stati posati e messi in funzione circa 250 metri di nuove tubazioni, dal diametro maggiore di quelle dismesse