Novoli la denuncia del residente | Guida selvaggia droga e rifiuti Non ce la facciamo più FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySpaccio, risse eabbandonati. Ma anchee viabilità in tilt. Are questo caos è undi via della Villa Demidoff. “Sappiamo tutti cheè un quartiere complicato, ma in particolare in questa