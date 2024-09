Non siete sostenibili? Noi in vacanza qui non ci veniamo più La scelta di una coppia di turisti tedeschi e l' importanza di essere una meta etica

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Made in Italy, la natura, l'arte e la qualità dei nostri servizi non bastano più: c'è un turismo che viaggia ad una velocità doppia e per cui latà è imprescindibile. Ecco cosa ne pensa Werner Zanotti, esperto del settore che ha trasformato ha trasformato quella strana conversazione nel proprio mantra