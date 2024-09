Nel famoso film interpretava Dutch l' antagonista di Daniel LaRusso interpretato da Ralph Macchio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chad McQueen, attore figlio di Steve McQueen noto per la sua partecipazione alKarate Kid, è morto all’età di 63 anni. McQueen, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter è morto nel suo ranch di Palm Desert a causa di un collasso multiorgano. Nel 2020 era rimasto ferito in una caduta dalla quale non si era mai completamente ripreso.