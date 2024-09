Nasce il nuovo Junior Padel Arezzo | oggi il taglio del nastro

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024)deldomani per il. Ilclub, che si trova in via della Cella, vanta una struttura in legno lamellare che consente di giocare tutto l’anno, garantendo il comfort in ogni stagione. "All’interno ci sono 3 campi di ultima generazione dove gli utenti potranno