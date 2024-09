Napoli Rafa Marin arrivato dopo una chiamata Conte-Ancelotti | l’affare di Manna

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Carloavrebbe chiamato Antonioper parlare di, ex Real Madrid ed ora del. La squadra allenata da Antonioha prelevato il difensore blanco, che si aggregato alla compagine azzurra ma non ha ancora avuto a disposizione minuti per mettersi in mostra. Durante la trattativa, però, sarebbe successo qualcosa di L'articolounadi