Napoli | Meret non deve rinnovare deve scappare da Napoli

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo”, Nando Orsi ha parlato del possibile rinnovo di Alex. Il portiere potrebbe restare in azzurro, ma secondo l’ex portiere il calciatore non dovrebbecon i partenopei Alexsta continuando a mediare per il proprio rinnovo di contratto con il, che arriverebbe a farlo diventare portiere azzurro L'articolo: “nonda