Napoli le ultime su KVARATSKHELIA | ci sarà il georgiano contro il Cagliari? Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Kvichaè il grande dubbio per Antonio Conte nel match tradi Serie A Dopo la vittoria pazza col Parma all’ultimo respiro, ilè pronto a tornare in campo per ottenere quella terza vittoria di fila che manca addirittura da un anno e mezzo, come ricordato da Antonio Conte in