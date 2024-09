Napoli il caso Folorunsho | da potenziale risorsa a cessione mancata

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Antonio Conte, allenatore del, aveva inizialmente espresso grande apprezzamento per Michael, vedendolo come una possibile pedina importante nel centrocampo azzurro. L’idea era di schierarlo come uno dei due mediani, ma qualcosa è cambiato all’improvviso. Dopo essere stato vicino al trasferimento all’Atalanta, trattativa poi saltata, ilha avviato negoziati per cedere il giocatore L'articolo, il: da