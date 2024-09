Musica street food e tramonti | San Feliciano pronta a ospitare See You Sun

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo l'anteprima al Todi Festival approda finalmente a San, la capitale dei, See You Sun l’originale festival ad ingresso gratuito ideato ed organizzato da Orizzonte Nove con la Direzione Artistica di Magali Berardo che andrà in scena questo weekend sulle rive lacustri delle