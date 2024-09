Ms Rachel dedica una canzone al suo bambino mai nato e al figlio arcobaleno accolto poi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ms., la star di YouTube amata da milioni di famiglie in tutto il mondo, ha recentemente condiviso un toccante omaggio alche ha perso prima di dare alla luce suo. Conosciuta per i suoi video educativi e affettuosi che aiutano bambini e genitori, Ms.ha pubblicato su Instagram unascritta in onore del suo “rainbow baby”, un termine utilizzato per indicare undopo una perdita di gravidanza. Le sue parole toccanti sono un messaggio potente per tutti coloro che hanno vissuto la dolorosa esperienza di una perdita. Nel video, seduta al suo pianoforte, Ms.laa suoThomas, che oggi ha 6 anni e che ha avuto con il marito Aron. Le parole dellarisuonano di speranza e amore: Rainbow baby, sogno che si avvera. Rainbow baby, se solo sapessi. Ogni preghiera che abbiamo detto per te.