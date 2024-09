Misteri d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se 50 anni vi sembrano pochi. Segreti, depistaggi, coperture garantite ai livelli più alti (o più nascosti) dello Stato. Adesso ci si mette anche la carenza di magistrati a intralciare la ricerca della definitiva verità giudiziaria – perché quella storica, anche se forse a qualcuno non piace, già è stata accertata – sulla Strage di Brescia. Una sorte simile ha riguardato la vicenda della bomba che devastò la stazione di Bologna. E altri episodi – si fa per dire – minori. Li chiamano. Ma il mistero più beffardo, forse, è capire perché mai ci voglia così tanto tempo per avere giustizia.