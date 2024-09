Militari ucraini addestrati in Romania a pilotare gli F-16

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) I pilotivengonoi caccia F-16 in, e questo consentirebbe di aumentare il numero di velivoli in servizio con l'aeronautica militare ucraina. Lo ha affermato il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov, riporta la Tass. Dopo una conversazione telefonica con il suo omologo rumeno Angel Tilvar sull'argomento del potenziamento delle difese aeree dell'Ucraina, Umerov ha scritto su Telegram: "Ci saranno più caccia F-16 nei cieli. Un gruppo dei nostri piloti è già in addestramento in". Umerov ha anche affermato che un nuovo sistema di difesa aerea Patriot, promesso dalla, sarà presto consegnato all'Ucraina. Il 4 agosto, il leader ucraino ha confermato che Kiev aveva ricevuto i primi F-16 dai suoi alleati occidentali.