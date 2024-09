Milano | incendio in emporio cinese vittima ha acceso torcia cellulare per fuggire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 set. (Adnkronos) - Le fiamme, il fumo denso, l'invaso da mobili e arredi e il tentativo di una delle vittime di farsi largo al buio - a causa del blackout dell'impianto elettrico - accendendo ladel. Uno sforzo che non è bastato. C'è anche questo dettaglio nell'scoppiato la scorsa notte in via Cantoni adove hanno perso la vita Don Yindan, 19 anni, il fratello Liu Yindjie, 18 anni tra un mese, e Pan An, 24enne nato in Cina. Le vittime sono morte per le inalazioni. L'ipotesi, su cui lavora la procura, il fascicolo ha come titolari il procuratore Marcello Viola e il pm Luigi Luzi, è che si sia trattato di undoloso, partito dall'ingresso dello showroom, privo di uscite di sicurezza dove le vittime lavoravano e vivevano.