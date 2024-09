Milano | incendio in emporio cinese disposta autopsia sulle tre vittime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 set. (Adnkronos) - E' statal'sul corpo delle tremorte nell', probabilmente doloso, avvenuto la scorsa notte in via Cantoni, zona Quarto Oggiaro, a. A perdere la vita è stata Liu Yindjie, 18 anni a ottobre, il fratello Don Yindan, di un anno più grande, e Pan An, 24enne nato in Cina. Le, dai primi riscontri, sono morte per le inalazioni derivate dai fumi sprigionati dalle fiamme. L'ipotesi, su cui lavora la procura, è che si sia trattato di undoloso. "La parte più colpita dal fuoco è quella più vicina all'ingresso, tanto che il calore ha danneggiato la struttura, mentre i muri in fondo al grande depositi di mobili e altri oggetti d'arredo risultano poco annerite" spiega chi ha avuto accesso all'interno.