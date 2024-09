Milano | Beretta ' ingresso Belocco per fermare pressioni su curva Inter'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 set. (Adnkronos) - L'di Antonio Bellocco, rampollo del clan di Rosarno, nelladell'avrebbe avuto il favore dei vertici del tifo nerazzurro, tra cui dello stesso Andreaarrestato per l'omicidio del 36enne ultrà , perpresunte "" di alcune cosche ad entrare nel business delladopo l'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della Nord ucciso il 29 ottobre del 2022. E' quanto avrebbe dichiarato, in sintesi, lo stessodetenuto, in isolamento, nel carcere milanese di Opera. Una 'protezione' di Bellocco che, piano piano, sarebbe diventata pretesa a mettere le mani sempre in più affari: biglietti, parcheggi e merchandising. E' in quest'ultimo settore, piuttosto florido visto le ultime stagioni vittoriose della squadra nerazzurra, cheaveva una sorta di 'monopolio' con guadagni molto sostanziosi.