Milan Marinozzi | Ad Abraham MANCA questa cosa deve lavorare e MIGLIORARE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Andrea, giornalista di Sky, ha parlato di Tammy Arbaham neo attaccante delIl giornalista Andreaè intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Tammy. Il nuovo attaccante del, reduce dall’esperienza alla Roma, secondoha ancora diversi difetti da limare.– «Ad, e non è poco per un attaccante, la capacità