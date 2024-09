Migranti | hotspot Albania 400 posti operativi da 22 9 ma pesa incognita piogge**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Tempi ancora incerti per i dueitaliani in terra albanese. Dopo l'ultimo rinvio che fissava al primo agosto la data X, il 22-23 settembre dovrebbero esserei primi 400-spiega una fonte di governo all'Adnkronos- avviando così, seppur a capacità ridotte, i due centri di Shengjin a Gjader. L'uso del condizionale è d'obbligo: "è un dossier complicato, ogni giorno ha la sua pena", confida chi lavora alla mission fortemente voluta dalla premier Giorgia Meloni, volata ina giugno scorso per visionare con i suoi occhi l'andamento dei lavori. Dalla riunione di ieri presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano -al tavolo, oltre ai ministri interessati dal dossier, anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini- sarebbe emerso più di un problema per arrivare al via libera del Genio militare italiano.