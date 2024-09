Meteo Roma del 13-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza coperti con precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sullo spezzino e sulle regioni di nord est al pomeriggio persistono i fenomeni intensi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia pioggia sparsa carattere moderato altrove piaciuto tra Piemonte e Valle D’Aosta in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse neve sui rilievi nord-orientali del 1400 1600 metri al centro a Matino Cervia tratti coperti con piogge generalmente deboli al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni moderate specie sulle regioni tirreniche in serata attesi fenomeni a carattere temporalesco su Lazio piogge sparse anche su Umbria Marche Abruzzo migliora nella notte Comunque al sud a Matino cieli sereni o poco nuvolosi più coperti sulla Sardegna con ...