Meteo Liguria le previsioni per il weekend | sole ma anche vento forte

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Saranno giornate tendenzialmente dima più fresche e sicuramente segnate dal, quelle di sabato e domenica, per unin cui, almeno nel capoluogo, non dovrebbero superarsi i 26 gradi. In compenso la colonnina di mercurio in città dovrebbe abbassarsi fino a 16.Da ricordare che