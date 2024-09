Medjugorje Messaggio della Madonna | Vi invito tutti a vivere la vostra fede

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lanel suoscelto per oggi, ci invita innanzitutto a mettere in pratica nella vita dii giorni il donoche incorre un pericolo. C’è un rischio in cui chiunque ha ricevuto il donopuò cadere, ovvero farsi forte del dono ricevuto e dimenticasci di nutrirlo L'articolo: “Vila” proviene da La Luce di Maria.