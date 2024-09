Mario Balotelli e il desiderio di ritornare in Serie A | il suo sogno è sempre stato il Napoli

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) La carriera dinon è stata esaltante nonostante le esperienze in top club come Inter e Manchester City. Il calciatore palermitano, eppure, è sicuro di poter fare ancora la differenza, e di poter anche meritare la convocazione nella nazionale di Spalletti in un futuro non troppo lontano. Intervida SportMediaset, il calciatore ha espresso L'articoloe ildiinA: il suoil