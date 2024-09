Manovra per il bonus famiglie mancano le coperture Ma Giorgetti insiste

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il governo Meloni continua a lavorare alla prossimafinanziaria. La premier e il ministro dell'Economiafanno squadra e puntano sulcome provvedimento bandiera per la legge di bilancio. Ma ci sono parecchi dubbi nel centrodestra. L'operazione famiglia - riporta La Repubblica - non entusiasma la maggioranza. Spiazzata. "È una nostra battaglia, ma prima bisogna capire se ci sono le", ragionano fonti di Fratelli d’Italia, il partito della premier. La parola d’ordine è cautela. Mista ad attendismo. Come quello della Lega. La proposta arriva da un collega di partito,appunto (da ieri non più vicepresidente), ma i parlamentari del Carroccio vogliono evitare di perdere per strada l’estensione della flat tax.