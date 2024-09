Manchester City a rischio retrocessione Guardiola ci ride su | “Non vedo l’ora inizi il processo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lunedì 16 settembrea il processo alche si dovrà difendere dall'accusa di aver commesso ben 115 violazioni al Fair Play Finanziario. Argomento che tiene banco più delle partite di Premier e di Champions, al quale Pepha dovuto rispondere in conferenza, non senza un pizzico di sarcasmo: "Finché non ci sono sentenze, tutti sono innocenti"