Magia al Museo per i più piccoli | al Maf l laboratorio Cappello bacchetta e…

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Al Maf -Archeologico di Forlimpopoli va in scena il secondo appuntamento con il ciclo “al”, mini-corso per giovani maghi in tre appuntamenti, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’incontro in programma sabato 14 settembre, alle ore 16.30, è intitolato “