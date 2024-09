LUOGO DI NASCITA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nato a Lugano in una famiglia di fotografi, Daniele Finzi Pasca ha compiuto sessant’anni lo scorso gennaio. La carriera l’ha iniziata come ginnasta, poi come acrobata, affiancando via via la passione per il circo a quella per il teatro. Nel 1983, ha fondato col fratello Marco e Maria Bonzanigo la compagnia Teatro Sunil e nel 2009 con la moglie Julie Hamelin (scomparsa nel 2016) Inlevitas, struttura per la realizzazione di grandi eventi. Ha diretto a 3 Cerimonie Olimpiche (Torino 2006 e Sochi 2014, per i Giochi Olimpici e Paralimpici), 2 spettacoli del Cirque du Soleil (“Corteo” nel 2005 e “Luzia” nel 2016), 7 opere liriche. Nel 2011 ha fondato la Compagnia Finzi Pasca. Con la moglie Melissa Vettore è ora all’opera su progetti per il cinema e il teatro. I suoi lavori sono stati rappresentati su 600 palcoscenici di 46 Paesi, con oltre 15 milioni di spettatori.