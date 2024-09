L' undicesima edizione del reality targato Sky e Banijay Italia attraverserà il Laos per poi concludersi in Sri Lanka 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Stasera alle 21.30 in chiaro su TV8 va in onda la prima puntata di Pechino Express 2024 – La rotta del dragone. Alla conduzione, Costantino della Gherardesca con Fru nei panni di inviato speciale. 8 le coppie in gara, pronte ad attraversare, nel corso delle 10 puntate, tre Paesi del Sud-Est asiatico: Vietnam,e Sri Lanka.