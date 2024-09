Lukaku l’uomo del momento contro il Cagliari | Conte si affida al suo bomber per la sfida in Sardegna

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Romeluha un feeling speciale con il: sei gol in sette partite lo rendono una vera e propria spina nel fianco per la squadra sarda, dietro solo al Genoa nella lista delle sue vittime preferite. Un dato che rappresenta una buona notizia per Antonioin vista della partita di domenica in, L'articolodelilsial suoper lain