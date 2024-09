Louis Vuitton Cup Ineos Britannia favorita in semifinale con Alinghi Urge un cambio di passo per gli svizzeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il dado è tratto.ha comunicato stamattina la sua decisione, indicandocome avversaria da affrontare nelladellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. L’altro confronto sarà dunque tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic. Scelta conservativa da parte del team britannico, che affronterà la quarta forza in campo del round robin tra i Challenger evitando dunque di incrociare subito due barche sulla carta più quotate come Luna Rossa e Patriot. Ben Ainslie e compagni, reduci dal primo posto nella fase a gironi (spuntandola sugli uomini di Max Sirena allo spareggio), partono inevitabilmente con i favori del pronostico in vista della serie contro la Svizzera.