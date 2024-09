Lotto in Campania messa a segno una doppietta da 40 500 euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin festa con il. Nel concorso di giovedì 12 settembre, come riporta Agipronews, centrate due vincite, per un totale di 40.500, con due terni, uno da 22.500 a Napoli e l’altro da 18mila ad Avellino. L’ultimo concorso delha distribuito premi per oltre 8 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni diin questo 2024. L'articolo, inunada 40.500proviene da Anteprima24.it.