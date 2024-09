Lottie Moss ricoverata per ‘overdose’ da antidiabetico dimagrante

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lo ha confessato la stessa modella nel suo podcast: "Non fate come me. È stato il peggior errore della mia vita" La modella, sorella minore, 26enne della top model Kate, ha confessato di essere finita d'urgenza in ospedale dopo aver assunto alte dosi di Ozempic, il farmaco antidiabete utilizzato per dimagrire, procuratele