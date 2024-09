Livorno rapinò una edicolante in Coteto | 16enne in carcere

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una rapina in piena giorno, a volto scoperto, progettata ed eseguita senza timore alcuno e sfrontatezza. Il tutto, durante un periodo in cui si trovava già in prova per altri reati precedentemente commessi. Abbastanza, considerato inoltre il pericolo di recidività, per far ritenere al giudice