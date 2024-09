LIVE – Empoli-Juventus Thiago Motta in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Latestuale delladiin vista della sfida tra, valida per la quarta giornata della Serie A 2024/25. In cima alla classifica con 7 punti assieme ad Inter, Torino e Udinese, i bianconeri vogliono tenere il passo e tornare al successo dopo il pari interno 0-0 contro la Roma. I toscani sono una delle sorprese di queste prime tre giornate, con cinque punti portati a casa, ma la loro imbattibilità potrebbe cadere proprio contro la formazione del tecnico italo brasiliano. Ladisi terrà presso la saladell’Allianz Stadium alle ore 13.00 di venerdì 13 settembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.